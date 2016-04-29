Нацбанк планує перерахувати до держбюджету-2016 понад 38 мільярдів

Національний банк України планує в 2016 році перерахувати до державного бюджету України 38,164 млрд грн прибутку, що на 164 млн грн більше від запланованого показника на поточний рік.

Як нагадав регулятор на своєму сайті, в рамках закону «Про Національний банк України» фінансова звітність НБУ складається згідно з міжнародними стандартами і повинна бути затверджена радою регулятора, однак повноваження попереднього складу ради закінчилися 10 вересня 2015 року, а новий склад ще не сформовано президентом і Верховною Радою України.

За інформацією НБУ, згідно з консолідованою звітністю за 2015 рік, прибуток регулятора становив 81,4 млрд грн, а прибуток до розподілу – 54,2 млрд грн. Після затвердження консолідованого звіту радою, НБУ направить 16 млрд грн прибутку на збільшення своїх загальних резервів.

Чисті доходи НБУ в 2015 році становили 85,2 млрд грн, а їх основними джерелами стали відсотки з цінних паперів України і відсотки за отримані банками кредити на підтримку ліквідності та стабілізаційні кредити.

Разом з тим, регулятор виплачував відсотки за депозитними сертифікатами, і в результаті чистий процентний дохід НБУ після вирахування резервів становив 43,2 млрд грн.

Витрати НБУ, без урахування процентних та комісійних, становили 3,9 млрд грн, ці кошти було використано зокрема й на утримання персоналу, виготовлення банкнот і монет, адміністративно-господарські витрати.

Також НБУ нагадав, що його активи торік зросли на 272 млрд грн, або на 47% - до 849,2 млрд грн, зокрема й міжнародні резерви зросли на 5,8 млрд дол. США, або на 77% - до 13,3 млрд дол. США на кінець року.

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Як повідомляв УНІАН, активи НБУ в 2014 році порівняно з початком року зросли на 159,935 млрд грн, або на 38%, за рахунок збільшення обсягу державних цінних паперів у портфелі НБУ, зростання обсягу внесків у рахунок квоти Міжнародного валютного фонду, а також приросту кредитів банкам та іншим позичальникам.