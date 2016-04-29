У Мінфіні розповіли про перші результати пошуку "мертвих душ": незаконні соцвиплати можуть досягати 60 мільярдів

Виходячи з перших результатів верифікації соціальних виплат, яку в березні розпочало Міністерство фінансів, близько 60 млрд грн бюджету можуть йти на незаконні соцвиплати.

Про це заявив в інтерв'ю ZN.UA голова департаменту фінансів соціальних програм Мінфіну Андрій Рязанцев.

"Ми відпрацювали 4 млн 29 тис. виплат, в їх числі 342,2 тис. виплат, до яких у нас є різноманітні зауваження. Це близько 9% від перевірених. А 9% від 48,4 млн соцвиплат — це 4 млн 356 тис. виплат з підозрами. Не менше 5 млрд грн втрат в місяць, якщо брати мінімальну пенсію. Тобто, виходячи з наших сьогоднішніх прогнозів, близько 60 млрд грн бюджету можуть йти на незаконні соцвиплати", - підкреслив він.

За його словами, перша група, яку внесли в чорний список, — соціальні виплати за загубленими паспортами. В цю групу потрапили тільки ті, у кого дата втрати паспорта раніша, ніж: а) відкриття рахунку в банку; б) призначення соціальної виплати.

"Дві версії: або за цими документами хтось інший отримує виплати, або це ті ж люди, маючи на руках вже новий документ, дублюють якісь види соціальної допомоги. І те й інше можливо через розрізненість інформаційних баз соціальних фондів. Ця група на сьогоднішній день становить 31 тис. осіб. З цього джерела ми перевірили 4 млн 29 тис. осіб. Якщо накласти виявлену пропорцію на 48 млн соцвиплат, то маємо потенційно більш 372 тис. виплат за загубленими документами. Ціле місто. І це тільки одна група. У грошах — близько півмільярда гривень хтось отримує щомісяця в кишеню за загубленими паспортами. У рік — близько 6 млрд грн.", - заявив Рязанцев.

За його словами, друга група в чорному списку - одержувачі, у яких відсутні, підозрілі або скасовані ідентифікаційні коди, — це 75 тис. 765 осіб. на 4 млн 29 тис. перевірених.

"Під підозрілими маємо на увазі: а) наявність до одного коду двох різних людей, б) код до паспорта взагалі не прикріплений, що ставить під сумнів природу походження паспорта, в) реєстраційний номер закритий, особу знято з обліку, г) дата народження не збігається з кодом тощо. Тут мова йде або про повний хаос з документами, або теж — про схеми", - підкреслив голова департаменту фінансів соціальних програм Мінфіну.

За його словами, на 4 млн 29 тис. перевірених — 75 тис. 765 з цієї категорії.

"Але перейдемо до третьої групи ризику, яка безпосередньо стосується виплат ВПЛ, у яких є нерухомість на підконтрольній території. Таких громадян ми нарахували 11 тис. 924 з 191 тис. перевірених переселенців. Тобто, якщо розглядати цифру знову-таки в проекції до загальної кількості переселенців в 1 млн 700 тис., то на сьогоднішній день близько 100 тис. ВПЛ можуть мати нерухомість на підконтрольній території. І частина з них навіть примудряються отримувати субсидії на цю нерухомість", - зазначив Рязанцев.

Четверта група ризику, за його словами, також стосується ВПО. Йдеться про 13 тис. 150 переселенців, депозити яких становлять понад 10 прожиткових мінімумів (13,7 тис. грн).

Також Рязанцев повідомив про наявність п'ятої групи громадян із категорії так званих субсидіантів.

"Безумовно, нам ще належить вияснити, як так сталося, що газу ми спожили на 18 млрд грн, а субсидій видали — на 27 млрд. Однак уже зараз є прямі запитання до 115,3 тис. громадян (з 2,48 млн перевірених), які купували нерухомість, землю на суми більш ніж 50 тис. грн. на протязі 12 місяців перед зверненням за субсидією", - наголосив він.

"У чому суть нинішньої системи соціальних виплат? Її частини не перетинаються. В цьому основна проблема. Тобто людина може все життя працювати й не знати, що хтось за неї отримує якісь соціальні виплати, значачись у Мінсоцполітики незаможним. Базу всіх соціальних виплат потрібно було централізувати вже давно. На це виділялися гроші у 2012 р. Впродовж останніх двох років також ішлося про створення єдиної соціальної платформи, під яку давно виділив кошти Світовий банк. Але дата запуску чомусь постійно переноситься. Тепер ідеться вже про 2017—2018 рр", - наголосив чиновник.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України проводить аудит і верифікацію соціальних виплат та їх одержувачів для оптимізації системи соціального захисту та соціального забезпечення громадян.

За словами екс-міністра фінансів Наталії Яресько, перевірка необхідна для виявлення зловживань, «мертвих душ» і невідповідностей критеріям отримання соціальної допомоги.

За оцінками Мінфіну, верифікація дозволить заощадити на витратах держбюджету 5 млрд грн, при цьому соціальна підтримка надаватиметься тільки тим особам, які реально її потребують.