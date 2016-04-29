Українцям нагадали про податки: останній день подачі декларацій - 4 травня

Державна фіскальна служба України встановила термін завершення кампанії декларування громадянами доходів, одержаних у 2015 році, на 4 травня 2016 року.

«У зв'язку з тим, що останній день подання декларації про майновий стан і доходи для громадян і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, припадає на вихідний і святковий день, останнім днем подання декларації буде вважатися 4 травня 2016 року», - повідомила прес-служба ДФС.

Кампанія з декларування громадянами доходів, одержаних упродовж 2015 року, стартувала в Україні 1 січня 2016 року. Відповідно до податкового законодавства громадяни подають декларації до 1 травня, підприємці - впродовж 40 календарних днів, що слідують за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року).

Як повідомляв УНІАН, українці у січні-березні 2016 року задекларували понад 15 млрд грн, одержаних у 2015 році доходів, при цьому 1323 громадянина задекларували доходи більш як 1 млн грн.

Обсяг задекларованих доходів громадян, одержаних у 2014 році, становив 44,5 млрд грн, декларації про майновий стан і доходи подали 523 тис. українців.