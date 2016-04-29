НБУ сформував резерв під втрати в Криму і на Донбасі в 1 мільярд гривень

14:16, 29 квітня 2016
Фінанси
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Ця сума на 20 млн грн нижча за показник на кінець 2014 року на рівні 1,042 млрд грн.

Фото УНИАН

Резерви Національного банку України під втрати активів, пов'язаних з Автономною Республікою Крим та окремими районами Донецької та Луганської областей, на кінець 2015 року становили 1,022 млрд грн, що на 20 млн грн, або на 2%, нижче за показник на кінець 2014 року на рівні 1,042 млрд грн.

Як йдеться в консолідованому звіті НБУ за 2015 рік, опублікованому на сайті регулятора, минулого року НБУ відновив корисність основних засобів на суму 9 млн грн, у той час як у 2014 році, враховуючи тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також окремих районів Донецької та Луганської областей, регулятор визнав знецінення активів у сумі 798 млн грн.

У січні минулого року президент України Петро Порошенко під час наради з керівниками фракцій Верховної Ради заявив, що Україна повернула 3,7 мільярда гривень, вкрадених під час анексії Автономної Республіки Крим. Імовірно, мова йшла про готівку та цінності зі сховища Національного банку України в Автономній Республіці Крим, викрадених в результаті анексії півострова.

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Як повідомляв УНІАН, у березні 2014 року в результаті невизнаного світом референдуму, що пройшов в Автономній Республіці Крим, Україна втратила півострів. Кремль включив його до складу Російської Федерації. За оцінками уряду, попередня сума збитків від такої анексії - 1 трильйон 80 мільярдів гривень, або 68 млрд дол. за поточним курсом.

З 7 серпня 2014 року Нацбанк зобов'язав банки України призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій в населених пунктах, які не контролюються українською владою.

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