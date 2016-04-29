Уряд сьогодні проводить закрите засідання - джерело

Кабінет міністрів України сьогодні проводить закрите засідання, повідомило УНІАН джерело в уряді.

За його словами, під час цього засідання створений 14 квітня Кабінет міністрів Володимира Гройсмана планує прийняти рішення щодо кадрових призначень до міністерств.

Телевізійні канали, які традиційно показують такі засідання, в п'ятницю трансляцію не проводять.

Останнє засідання Кабміну відбулося в середу, 27 квітня, коли були прийняті рішення про підвищення тарифів і запровадження єдиної ціни на газ.