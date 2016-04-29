Нацбанк у квітні купив на міжбанку $676 мільйонів

Національний банк України у квітні 2016 року провів 13 валютних аукціонів для згладжування надмірних коливань на міжбанківському валютному ринку і поповнення міжнародних резервів, за результатами яких чиста купівля валюти становила 528,6 млн дол. США, а також купив ще 147,4 млн дол. у ході інтервенції за фіксованим курсом 7 квітня.

Як повідомляється на сайті НБУ, перевищення купівлі валюти над її продажем стало можливим завдяки зростанню пропозиції валюти над попитом, що зумовлено відновленням зростання цін на світових сировинних ринках із середини лютого. Зокрема, у річному вимірі ціни на сталь зросли на 16%, ціни на залізну руду - на 6%.

При цьому, НБУ наголошує, що проведення операцій з купівлі валюти не є свідченням того, що регулятор таргетує певний рівень курсу гривні, НБУ продовжує дотримуватися режиму гнучкого курсоутворення, при якому згладжує надмірні коливання курсу, але не перешкоджає руху курсу, зумовленого фундаментальними ринковими чинниками.

Про це, як зазначив регулятор, свідчить зміцнення гривні за офіційним курсом з початку квітня на 3,9% - до 25,19 грн/дол., незважаючи на купівлю валюти Національним банком.

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Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 29 квітня, купив у банків 31,5 млн дол.

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 25,2086 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок учасників ринку – 36,1 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, українська гривня після девальвації в січні-лютому на 13,4% - до 27,20-27,30 грн/дол. за офіційним курсом, за підсумками березня в цілому зміцнилася до долара на 3% - до 26,20-26,30 грн/дол. У квітні ця тенденція продовжилася, і вчора, 28 квітня, НБУ встановив курс на рівні 25,1865 грн/дол.

У січні НБУ продав валюти на міжбанківському ринку на 74,3 млн дол. більше, ніж купив, у лютому - на 158,8 млн дол. більше, в березні – на 2,1 млн дол. більше.