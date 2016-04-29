Одноразові виплати ветеранам війни підвищили до 400 гривень, сім'ям загиблих - до 500

Кабінет міністрів України ухвалив рішення підвищити приурочені до 8-9 травня виплати ветеранам війни до 400 грн із 170 грн, повідомив під час позачергового засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Раніше планувалося, що учасники війни отримають по 170 грн, але ми знайшли резерви, аби кожен ветеран, учасник війни, отримав по 400 грн до свят. Сім'ї загиблих отримають по 500 грн», - сказав Гройсман.

Присутній на засіданні міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що загальний обсяг коштів, який знадобиться на здійснення виплат, становитиме 161 млн грн з бюджету.

«Ми знайшли кошти за рахунок перерозподілу асигнувань за іншими програмами», - сказав Рева.

Він також додав, що на сьогодні в Україні проживають 597,5 тис. ветеранів і 217,8 тис. членів сімей вже померлих учасників війни.

Раніше Кабмін також ухвалив рішення встановити виплати сім'ям загиблих під час антитерористичної операції на Донбасі волонтерів на рівні виплат, які отримують сім'ї загиблих військовослужбовців.