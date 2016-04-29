Фонд гарантування продовжив ліквідацію чотирьох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації чотирьох банків - «Надра», «Кредитпромбанк», «Імексбанк» і «Реал Банк».

Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація банку «Надра» продовжується на 2 роки до 4 червня 2018 року включно, «Кредитпромбанку» - на 2 роки до 2 червня 2018 року включно, «Імексбанку» - на 2 роки до 26 травня 2018 року включно, «Реал Банку» - на 1 рік до 20 травня 2017 року включно.

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Довідка УНІАН. Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Надра» 4 червня 2015 року. З 6 лютого 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація. Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року і входив до групи найбільших за обсягом активів. Основним власником банку була структура Group DF Дмитра Фірташа.

Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «Імексбанк» 27 січня 2015 року, а з 27 травня почав процедуру ліквідації банку. «Імексбанк» (м. Одеса) працює на ринку України з 1994 року і входив до групи великих банків. Банк належав депутату Верховної Ради Леоніду Климову (група «Відродження»).

Процедура ліквідації «Кредитпромбанку» розпочалася з 3 червня 2015 року. З 2 березня 2015 року в «Кредитпромбанку» працювала тимчасова адміністрація. «Кредитпромбанк» (Київ) працює на ринку України з 1997 року. Власник «Дельта Банку» Микола Лагун сконцентрував 100% акцій «Кредитпромбанку» в березні 2013 року.

Фонд гарантування почав ліквідацію «Реал Банку», що належить власникові «Брокбізнесбанку» - групі компаній ВЕТЕК Сергія Курченка, 22 травня 2014 року. З 3 березня 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація.