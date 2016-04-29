Гривня йде на Великодні свята з курсом 25,23 за долар

У п'ятницю, 29 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,18/25,23 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,7400/28,7970 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3910/0,3920 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 25,2009 грн/дол., на цю годину укладено 543 угоди на суму 323,55 млн дол.