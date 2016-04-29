Focus: Німеччина веде розслідування проти друзів Путіна - підозрюють у відмиванні грошей

Прокуратура Німеччини веде розслідування проти олігархів з близького оточення президента Росії Володимира Путіна, яких підозрюють у відмиванні грошей в європейській країні.

Про це пише німецьке видання Focus з посиланням на слідчі документи, які опинилися в руках журналістів.

Зокрема, йдеться про те, що в червні 2015 року Hypovereinsbank повідомив про сумнівні грошові перекази з карибського офшору на рахунок німецької компанії Nordic Yards. Видання називає власником останньої колишнього міністра енергетики Росії і члена правління "Газпрому" Ігоря Юсуфова. Сьогодні він займає посаду спеціального представника президента Росії з міжнародної енергетичної співпраці. А посаду в "Газпромі" він віддав синові Віталію, передає ZN.UA.

Банк Hypovereinsbank запідозрив, що переказ близько 30 мільйонів євро від компанії на Британських Віргінських островах на рахунки німецького концерну підозрілі і можуть бути пов'язані з відмиванням грошей.

Також Focus повідомляє про те, що митники Німеччини в серпні 2015 року заарештували автомобіль екстра-класу Jaguar MK V, який замовив друг Володимира Путіна – голова державної компанії "Ростех" Юрій Чемезов. Після анексії Криму і початку війни на Сході України Чемезов потрапив до "чорного списку" санкцій. Йому не можна в'їжджати на територію Євросоюзу і отримувати звідти товари.

Ще один підозрюваний, проти якого в Німеччині продовжується розслідування – український олігарх Сергій Курченко, який втік до Росії після повалення проросійського президента Віктора Януковича. Його підозрюють у розкраданні державного бюджету України. Focus пише, що Курченко переслав близько 7,5 мільйонів євро на рахунки компаній в Тюрінгії.

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Нагадаємо, українська прокуратура підозрює Курченка, який перебуває в міжнародному розшуку, в створенні злочинного угрупування, яке завдало країні 2,2 мільярда гривень збитку.