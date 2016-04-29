Державний "Укрексімбанк" за рік отримав 14 мільярдів збитку

Державний «Укрексімбанк» в 2015 році отримав 14,131 млрд грн збитку, що на 25,6% більше за збиток у 2014 році на рівні 11,247 млрд грн.

Як йдеться у звітності банку, опублікованій на його сайті, річний збиток «Укрексімбанку» переважно зумовлений збитками від знецінення в розмірі 13,294 млрд грн і курсової різниці за валютними операціями у розмірі 6,824 млрд грн, який був частково компенсований прибутком від інвестиційних цінних паперів.

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Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року та є одним із найбільших банків за обсягом активів. 100% акцій банку належать державі.