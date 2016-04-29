Платіжний баланс України у березні зведено з дефіцитом $859 мільйонів

Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року, за січень-березень, сальдо платіжного балансу від’ємне і становить 813 млн дол., що в 2,4 разу менше дефіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 1,941 млрд дол.

Згідно з наведеними даними, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 448 млн дол. у березні та 942 млн дол. – у першому кварталі.

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Рахунок операцій з капіталом у березні зведено з профіцитом на рівні 4 млн дол., за січень-березень – на рівні 31 млн дол.

Профіцит фінансового рахунку у березні становив 415 млн дол., тоді як за підсумками кварталу рахунок зведено з дефіцитом на рівні 98 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України за підсумками 2015 року повернувся з дефіцитного в профіцитний стан, позитивне сальдо становило 849 млн дол. США проти від'ємного сальдо в 13,3 млрд дол. США у 2014 році.

У січні 2016 року платіжний баланс України було зведено з профіцитом 120 млн дол., в лютому - з дефіцитом на рівні 74 млн дол.