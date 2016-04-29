Новий голова Луганської ВЦА Гарбуз задекларував 72 тисячі гривень доходів

Про це йдеться в декларації Гарбуза про доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік.

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Згідно з документом, він володіє 3 земельними ділянками площею 0,25, 0,15 і 1,9695 га, житловим будинком -141,2 кв. м. та іншим нерухомим майном - 246,7 кв. м.

Члени сім`ї Юрія Гарбуза (дружина, 2 сина, дочка) володіють: земельними ділянками площею - 62,41 кв. м і житловим будинком - 98,9 кв. м.

Також у власності губернатора знаходиться автомобіль Toyota Land Cruiser 2009 року випуску і 2 причепи: "Антор" 2000 і Hotrarus VT-2003 і 2005 року випуску.

На банківських рахунках Гарбуза - 100 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні було оприлюднено указ президента України Петра Порошенка про призначення Юрія Гарбуза головою Луганської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ від 29 квітня розміщено на сайті глави держави.

"Призначити Гарбуза Юрія Григоровича головою Луганської обласної державної адміністрації", - йдеться в документі.

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Георгія Туку сьогодні було звільнено з посади голови Луганської обласної ВЦА і призначено заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Тука керував областю з липня 2015 року.

Довідка УНІАН. Юрій Гарбуз народився 18 листопада 1971 р. в смт. Мілове Луганської області.

Закінчив Луганський національний аграрний університет. З 2006 по 2010 рр. працював головою Марківської районної ради. З травня 2011 р. по травень 2012 р. перебував на обліку в центрі зайнятості. З липня 2012 по грудень 2013 р. працював головою приватного фермерського господарства. У січні 2014 р. був призначений на посаду голови Міловської районної державної адміністрації, з якої звільнений у квітні 2014 року. На даний час народний депутат України, обраний по 114 виборчому округу (Луганська область), член парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка".