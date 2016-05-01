Відсьогодні в Україні зростає мінімальна зарплата і пенсія

В цілому соціальні стандарти зросли на 6%. Так, мінімальна зарплата склала 1 450 грн, а мінімальна пенсія – 1 130 грн.

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З 1 травня прожитковий мінімум в залежності від категорії населення становить: для дітей віком до 6 років – 1 228 тис. грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 1 531 тис. грн, для осіб, які втратили працездатність, - 1 тис. 130 грн, для працездатного населення – 1 тис. 450 грн.

Наступне підвищення очікується з 1 грудня 2016 року - на 10%.

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Як повідомляв УНІАН, на засіданні 27 квітня уряд прийняв рішення направити до Верховної Ради законопроект про внесення змін до держбюджету України на 2016 рік, в якому передбачено підвищення соціальних стандартів з 1 грудня поточного року на 10% замість 6%, як планувалося раніше. Таким чином, соціальні стандарти в 2016 році зростуть на 6% з 1 травня і на 10% з 1 грудня, що в сумі складе 16% замість запланованих 12%.

У той же час прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що це може бути не остаточне підвищення соціальних стандартів в поточному році.