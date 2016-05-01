Сьогодні набув чинності закон про захист прав інвесторів

Його положення спрямовані на дерегуляцію господарської діяльності акціонерних товариств та впровадження високих вимог для публічних акціонерних товариств, акції яких включені до біржового реєстру.

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Зокрема, цим документом підвищується рівень захисту прав інвесторів, зокрема через введення похідного позову – права міноритарного акціонера подати позов у інтересах товариства про відшкодування шкоди, запровадження відповідальності посадових осіб господарських товариств у разі завдання збитків товариству їх неправомірними діями, а також запровадження інституту незалежних директорів, які будуть представляти інтереси міноритарних акціонерів у публічних акціонерних товариствах.

Цим законом змінюється порядок формування наглядових рад акціонерних товариств. Тепер членами наглядових рад можуть бути тільки фізичні особи, а якщо член наглядової ради обраний як представник акціонера, то акціонер може змінити свого представника без проведення загальних зборів товариства.

Крім того, встановлюється порядок, згідно з яким можна визнати укладену особою угоду недійсною та повернути прибуток, одержаний за результатами такої угоди. Також створюються умови для переходу квазіпублічних акціонерних товариств у приватну форму, регламентується встановлення детального регулювання угод із зацікавленістю, яке буде враховувати інтереси всіх акціонерів.

Українські компанії з 1 травня зможуть перебувати в лістинговому списку акцій тільки однієї з фондових бірж у зв'язку з підвищенням вимог до емітентів у частині корпоративного управління.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі відзначали, що ухвалення закону про захист прав інвесторів є дуже важливим для інвестиційної привабливості України, оскільки незахищеність прав інвесторів є однією з основних причин, разом із воєнними діями, відсутності припливу іноземного капіталу до країни.