МЕРТ підрахувало "індекс паски": цього року вона подорожчала на третину (інфографіка)

Про це Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) повідомило на своїй офіційній сторінці у Facebook.

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"Напередодні Великодніх свят наша команда аналітиків вирішила дослідити динаміку вартості випікання святкової паски в 2016 році порівняно із 2015 роком. В ході дослідження аналітики виявили, що випікання паски в домашніх умовах коштуватиме 22,04 грн, що на 33,9% дорожче, ніж в 2015 році", - говориться у повідомленні.

Найбільше на зростання кінцевої вартості домашньої паски вплинуло подорожчання родзинок на 42% - з 63,5 грн за кг до 90 грн за кг. Їхня частка становить понад 30% від вартості паски. Більше за все серед інгредієнтів паски подорожчали дріжджі. Упаковка вагою 11 г у 2016 році коштує 4,90 грн, що на 181,6% дорожче, ніж минулого року.

Водночас у МЕРТ зауважили, що деякі складові великодньої паски подешевшали. Зокрема, борошно (-22,4%) і курячі яйця (-19,8%).

У повідомленні вказано, що консенсус-прогноз Мінекономрозвитку на 2016 рік передбачає індекс споживчих на рівні 113,5% (грудень 2016 до грудня 2015).

"Звертаємо вашу увагу, що «Індекс паски» не є офіційним макроекономічним показником, не відображає інфляцію чи індекс споживчих цін. Всі розрахунки - приблизні, здійснені на основі моніторингу Державної служби статистики цін на соціально значущі товари та експертної оцінки Мінекономрозвитку", - пояснюється у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України та Національний банк прогнозують інфляцію на кінець 2016 року на рівні 12%. В той же час у консенсус-прогнозі, сформованому за результатами опитування експертів МЕРТ, вказується, що інфляція за підсумками поточного року може перевищити 15%.