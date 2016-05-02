Засновник біткойна розкрив свою особистість

Райт розповів журналістам, що саме він є творцем біткоінів, який приховувався під ім'ям Сатосі Накамото. Саме він отримав перші біткоіни та провів першу в історії операцію з ними у січні 2009 року, передає Reuters.

Райт пояснив, що розкрив свою особистість для того, щоб покласти край спекуляціям про те, хто саме створив біткоін, і захистити від уваги преси інших людей, яких вважали Накамото.

Читайте такожКриптовалюті біткоін передбачили десятикратне зростання вартості

Той факт, що саме Райт є творцем кріптовалюти, підтвердив журналістам один із засновників Bitcoin Foundation Джон Матонис.

За даними ЗМІ, статок творця біткоінов у криптовалюті може сягати мільйона, при продажу за нього можна виручити близько $400 мільйонів.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року суд Євросоюзу виніс рішення звільнити від оподаткування обмін біткоінів. У постанові суду сказано, що віртуальні валюти повинні регулюватися тими ж правилами, що і традиційні гроші.