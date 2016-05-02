Трамп звинувачує Китай у "зґвалтуванні" американської економіки

На мітингу в Індіані претендент на висування кандидатом в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував торговельну політику Китаю.

"Ми не можемо більше дозволяти Китаю ґвалтувати нашу країну", - цитує Трампа "Російська служба ВВС".

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За його словами, політика китайської влади руйнує американський бізнес і знищує робочі місця.

Трамп давно звинувачує Китай у тому, що він занижує курс юаня, щоб зробити свої товари більш дешевими і привабливими на світових ринках.

В рамках своєї виборчої кампанії Трамп обіцяє укласти з Китаєм угоди на кращих умовах. Він також збирається оголосити Китай "валютним маніпулятором" і змусити владу країни відмовитися від субсидій на експорт продукції.

Відзначається, що мільярдер вперше застосував слово "зґвалтування" по відношенню до економічної політики Китаю. Різкі заяви Трампа вже призвели до того, що в Каліфорнії минулого тижня пройшли акції протесту проти нього. У п'ятницю із-за протестів Трамп не зміг пройти в будівлю, де відбувалося зібрання Республіканської партії.

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При цьому експерти і аналітики визнають, що Китай протягом багатьох років штучно занижував курс юаня. Це дозволяло збільшити частку на світовому ринку: у зв'язку із заниженим курсом юаня і експортними субсидіями китайські товари були дешевшими за товари конкурентів. МВФ протягом багатьох років закликав Китай відмовитися від регулювання валютного курсу. У цьому році Китай поступово знижує курс юаня. Частина експертів звинувачує країну до чергових спробах маніпулювати валютним курсом, щоб підтримати експорт. Але є й протилежна точка зору: деякі економісти чекають девальвації юаня на тлі внутрішньої економічної кризи в країні.