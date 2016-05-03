Україна може отримати $50 млрд від Газпрому - Нафтогаз

Про це в інтерв’ю Громадському сказав Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу «Нафтогазу».

«Загальна ціна питання по Стокгольмському арбітражу — 50 млрд доларів, з яких 30 мільярдів — це питання компенсації, які ми вимагаємо отримати за те, що ми раніше від «Газпрому» недоотримали або переплатили і принаймні 20 мільярдів - це додаткові грошові потоки, які ми отримаємо після прийняття рішення у Стокгольмі. Крім того, ми змушуємо їх у Стокгольмі почати працювати в Україні за європейськими правилами», — сказав Вітренко.

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При цьому, росіяни, за словами Вітренка, всілякими методами затягують процес.

«Процес триває. Вони затягують процес. Слухання почнуться восени цього року. Ми укріплюємо свої позиції. На будь-які питання, які ставлять росіяни, надаються грунтовані відповіді з іноземними експертами, ми достатньо комфортно себе почуваємо. Якщо не буде політичних ризиків, ми впевнені в тому, що ми доведемо у суді обгрунтованість своєї позиції», — сказав Вітренко.