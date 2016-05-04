НБУ очікує відновлення фінансування від МВФ, але з відставанням на квартал

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на підсумки обговорення оновлених макроекономічних прогнозів і останніх змін монетарної політики регулятора за участю зовнішніх експертів і учасників ринку.

Нацбанк нагадав, що зберіг прогноз зростання реального ВВП України на 1,1% у 2016 році й 3% у 2017 році, а також прогноз щодо інфляції на рівні 12% на кінець цього року і 8% на кінець наступного року.

За інформацією регулятора, актуальними для прогнозу залишаються припущення щодо ситуації на сході України, врожаю зернових і припливу депозитів у банки.

Водночас, НБУ очікує, що ціни на сировинні товари будуть вищими, ніж передбачалося в попередньому прогнозі, а також оновлений прогноз заснований на більш оптимістичних припущеннях щодо зростання економік Китаю та Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий - на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

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Наразі йде другий перегляд програми співпраці. Україна й МВФ обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між українською владою і Радою директорів МВФ.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк говорив журналістам, що Україна готова до приїзду місії Міжнародного валютного фонду, а віце-прем'єр-міністр Степан Кубів зазначав, що до 1 травня Україна повинна виробити конкретний план роботи з Фондом на найближчу перспективу.

Наприкінці квітня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд веде активний діалог із МВФ і найближчим часом оприлюднить нові маяки програми реформ.