Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у січні-березні зріс на 40,7%

За даними НБУ, експорт у січні-березні 2016 року становив 7,05 млрд дол., скоротившись порівняно з січнем-березнем 2015 року на 19,9%, імпорт скоротився на 13,1% - до 8,614 млрд. дол.

Водночас регулятор відзначає, що у березні дефіцит торгівлі товарами скоротився завдяки подальшому відновленню експорту на тлі скорочення енергетичного імпорту.

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За даними НБУ, в березні експорт товарів у сезонно скоригованому вимірі зріс на 2,5% за рахунок зростання поставок продовольчих товарів і зростання замовлень на продукцію українського машинобудування.

Згідно з повідомленням, експорт продовольчих товарів у березні збільшився на 9,4%, зокрема обсяги експорту зернових культур зросли на 19%. Найбільш зріс експорт кукурудзи до Китаю завдяки виділенню квот на імпорт зерна та успішному проходженню сертифікації окремими українськими агрокомпаніями. Крім того, зріс експорт пшениці до Таїланду і Бангладеш, які через посуху стали найбільшими споживачами української пшениці у 2016 році.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році порівняно з 2014 роком експорт товарів з України знизився на 29,3% - до 38,135 млрд дол., імпорт - на 31,1%, до 37,502 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,02 (у 2014 році – 0,99). Зовнішньоторговельні операції у цей період проводилися з партнерами з 217 країн світу.