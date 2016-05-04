Хакери Anonymous пообіцяли атакувати сайти центробанків в усьому світі: першою ціллю став ЦБ Греції

Перші атаки почалися на сайт Центрального банку Греції, інформує "Громадське" з посиланням на Reuters.

Атака тривала всього кілька хвилин, системі безпеки фінансової установи вдалося впоратися з проблемою.

«Єдине, на що вплинула атака, це наш веб-сайт», - сказав співробітник.

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Також повідомляється, що хакерська група анонсувала подібні акції в усьому світі.

«Це поклало початок 30-денній кампанії проти сайтів центробанків в усьому світі», - цитує агентство заяву Anonymous.