Хакери Anonymous пообіцяли атакувати сайти центробанків в усьому світі: першою ціллю став ЦБ Греції
16:49, 04 травня 2016Фінанси
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Хакерська група Anonymous анонсувала атаки на сайти центральних банків країн в усьому світі.
REUTERS
Перші атаки почалися на сайт Центрального банку Греції, інформує "Громадське" з посиланням на Reuters.
Атака тривала всього кілька хвилин, системі безпеки фінансової установи вдалося впоратися з проблемою.
«Єдине, на що вплинула атака, це наш веб-сайт», - сказав співробітник.
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Також повідомляється, що хакерська група анонсувала подібні акції в усьому світі.
«Це поклало початок 30-денній кампанії проти сайтів центробанків в усьому світі», - цитує агентство заяву Anonymous.
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