Гривня на міжбанку трохи зміцнилася після свят - торги закрилися на рівні 25,15 за долар

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро перебувають на рівні 28,8170/28,9300 грн/євро, по відношенню до російського рубля – на рівні 0,3790/0,3800 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,1953 грн/дол., до цього часу була укладена 441 угода на суму 272,94 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, в попередній банківський день, 29 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,18/25,23 грн/дол.