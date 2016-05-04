ЄЦБ припинить випуск купюри в 500 євро до 2018 року

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.

Рішення про це прийнято на засіданні Європейського центрального банку (ЄЦБ) 4 травня. При цьому повністю банкнота буде виведена з обігу до 2018 року.

Дана міра викликана побоюваннями регулятора з приводу шахрайських дій, які можна зробити за допомогою купюри. Однак, припинивши випуск, банк залишить купюру офіційним платіжним засобом.

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«Банкноти номіналом 500 євро, як і банкноти іншим номіналом, збережуть свою цінність і можуть бути обмінені в національних банках протягом необмеженого періоду часу», - заявили представники ЄЦБ.

Європейський центральний банк шукав можливість припинити випуск банкноти в 500 євро, незважаючи на заперечення з боку Центрального банку Німеччини, через побоювання, що купюра використовується злочинцями і терористами для фінансової підтримки своєї діяльності.

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Раніше повідомлялося, що Європейський центральний банк (ЄЦБ), ймовірно, почав вилучати купюри в 500 євро ще до офіційного прийняття відповідного закону.