ЗМІ: Місія МВФ працюватиме в Києві з 10 по 18 травня

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на джерело в уряді.

Мета приїзду місії - продовження роботи над другим переглядом програми співпраці з Фондом на умовах угоди EFF.

Місію очолить Рон ван Руден.

За словами співрозмовника видання, головне завдання місії - оцінити фіскальні і монетарні показники в контексті проведених Україною реформ, які підтримує МВФ.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий - на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

Наразі йде другий перегляд програми співпраці. Україна й МВФ обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між українською владою і Радою директорів МВФ.

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Міністр фінансів України Олександр Данилюк говорив журналістам, що Україна готова до приїзду місії Міжнародного валютного фонду, а віце-прем'єр-міністр Степан Кубів зазначав, що до 1 травня Україна повинна виробити конкретний план роботи з Фондом на найближчу перспективу.

Наприкінці квітня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд веде активний діалог із МВФ і найближчим часом оприлюднить нові маяки програми реформ.