Меркель та Абе застерегли від "гонки девальвацій"

"Порівняна стабільність валют одна до одної є великим благом", - заявила Меркель у середу, 4 травня, після зустрічі з японським колегою у замку Мезеберг неподалік Берліна, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство Reuters.

За словами канцлерки, проблеми світової економіки не можна розв'язати політикою низького обмінного курсу національної валюти, який би стимулював експорт.

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Сіндзо Абе зазначив, що зараз на валютних ринках можна спостерігати "спекулятивні, швидкі дії". За словами японського прем'єра, його країна уважно стежить за подіями на валютних ринках "і за потреби ми повинні діяти".

Японська єна в останні дні оновила максимуми до долара та інших провідних валют за останні кілька років, що гальмує експорт товарів з країни та може призвести до сповільнення економічного зростання.

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Ангела Меркель знову наголосила, що прагне укладення до кінця року угоди про зону вільної торгівлі між ЄС та США (TTIP). Канцлерка і Сіндзо Абе висловили також зацікавленість у прогресі переговорів щодо зони вільної торгівлі між ЄС та Японією, які застопорилися.