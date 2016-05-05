Держлісагентство: Україна має врегулювати питання експорту деревини відповідно до вимог СОТ та ЄС

Однак, Христина Юшкевич повідомила, що питання мораторію потребує урегулювання з боку України, як надійного члена Світової організації торгівлі та партнера, який повинен виконувати всі вимоги, передбачені угодою з СОТ та Європейським Союзом.

«У цій угоді є розділ, яким забороняється вводити будь-який мораторій. Загалом, український закон про мораторій ухвалювали, щоб розвивати вітчизняну деревообробку. Однак, на сьогодні стало очевидним, що робити це шляхом повної заборони було неправильним», - підкреслила перший заступник голови Держлісагентства.

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За її словами, у першу чергу, потрібно було надати пільги на ввезення матеріально-технічної бази, довгострокові кредити, тобто створити необхідні умови для вітчизняних деревообробних підприємств.

Окрім того, Христина Юшкевич зазначила, що після введення мораторію в Україні виникла проблема, наприклад, з тонкомірною деревиною діаметром до 20 см: «У нас вона реалізується за мінімальною ціною, оскільки відсутній належний попит на внутрішньому ринку. Європа, у свою чергу, зацікавлена у цій деревині, так як у них є потужності для переробки та кращої реалізації».

Відповідаючи на запитання в ефірі, як можна виправити ситуацію, перший заступник голови Держлісагентства повідомила, що у парламенті був зареєстрований законопроект про відміну мораторію, розроблений Мінекономіки. «У проекті закону вводилися поняття єдиного електронного обліку, чітких і прозорих правил продажу деревини, тобто аукціони для всіх постійних лісокористувачів. На сьогодні, так як відбулася зміна Уряду, цей законопроект був відкликаний, і зараз обговорюється питання щодо уточнення положень законодавчих змін та повторного подання до Верховної Ради України», - додала вона.

За словами Христини Юшкевич, наразі тривають переговори з європейським партнерам щодо узгодження всіх позицій.