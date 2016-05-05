Держлісагентство: Україна має врегулювати питання експорту деревини відповідно до вимог СОТ та ЄС
Коментуючи питання мораторію на експорт лісоматеріалів необроблених, перший заступник голови Державного агентства лісових ресурсів Христина Юшкевич під час ефіру на одному з телеканалів зазначила, що на сьогодні заборона стосується вивозу лісу в круглому вигляді, крім сосни, мораторій на яку вступає в дію з 2017 року.
Однак, Христина Юшкевич повідомила, що питання мораторію потребує урегулювання з боку України, як надійного члена Світової організації торгівлі та партнера, який повинен виконувати всі вимоги, передбачені угодою з СОТ та Європейським Союзом.
«У цій угоді є розділ, яким забороняється вводити будь-який мораторій. Загалом, український закон про мораторій ухвалювали, щоб розвивати вітчизняну деревообробку. Однак, на сьогодні стало очевидним, що робити це шляхом повної заборони було неправильним», - підкреслила перший заступник голови Держлісагентства.
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За її словами, у першу чергу, потрібно було надати пільги на ввезення матеріально-технічної бази, довгострокові кредити, тобто створити необхідні умови для вітчизняних деревообробних підприємств.
Окрім того, Христина Юшкевич зазначила, що після введення мораторію в Україні виникла проблема, наприклад, з тонкомірною деревиною діаметром до 20 см: «У нас вона реалізується за мінімальною ціною, оскільки відсутній належний попит на внутрішньому ринку. Європа, у свою чергу, зацікавлена у цій деревині, так як у них є потужності для переробки та кращої реалізації».
Відповідаючи на запитання в ефірі, як можна виправити ситуацію, перший заступник голови Держлісагентства повідомила, що у парламенті був зареєстрований законопроект про відміну мораторію, розроблений Мінекономіки. «У проекті закону вводилися поняття єдиного електронного обліку, чітких і прозорих правил продажу деревини, тобто аукціони для всіх постійних лісокористувачів. На сьогодні, так як відбулася зміна Уряду, цей законопроект був відкликаний, і зараз обговорюється питання щодо уточнення положень законодавчих змін та повторного подання до Верховної Ради України», - додала вона.
За словами Христини Юшкевич, наразі тривають переговори з європейським партнерам щодо узгодження всіх позицій.