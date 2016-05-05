МВФ підтвердив візит своєї місії в Україну з 10 по 18 травня

Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Жерома Ваше, наведеній в прес-релізі Фонду.

"Місія продовжить на політичному рівні дискусії з українською владою в контексті другого перегляду програми, підтримуваної фінансуванням у рамках угоди EFF", – йдеться в заяві Ваше.

Повідомляється, що місію в Україні очолить Рон ван Руден.

Читайте такожГройсман розповів про діалог з МВФ і нові маяки програми реформ

Зазначимо, вчора ЗМІ з посиланням на джерело в українському уряді повідомили, що місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ з 10 по 18 травня.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк очікує відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, але при цьому прогнозує зміщення графіка офіційного фінансування на квартал вперед.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий - на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

Наразі йде другий перегляд програми співробітництва. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між українською владою і Радою директорів МВФ.