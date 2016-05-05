Держборг України на кінець 2015 року становив 80% ВВП

Про це йдеться в опублікованому на сайті Національного банку України річному звіті Ради з фінансової стабільності, створеної указом президента України Петра Порошенка у березні 2015 року за участю керівництва регуляторів фінансового сектору під головуванням голови НБУ Валерії Гонтарєвої та, до 14 квітня 2016 року, міністра фінансів Наталії Яресько.

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Згідно зі звітом, реструктуризація боргу держави була єдиним ефективним рішенням проблеми надмірного боргового навантаження України і дозволила уникнути дефолту.

Крім того, як відзначається в звіті, завдяки успішній реструктуризації суверенні рейтинги України були підвищені провідними рейтинговими агентствами S&P, Fitch і Moody's з переддефолтних рівнів до рівнів В-ССС і Саа3, відповідно, на яких вони й залишаються.

Як повідомляв УНІАН, в результаті проведеної в 2015 році реструктуризації частини боргу, яка передбачає повне списання 3 млрд дол., відстрочення платежів на 8,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування купона на рівні 7,75% річних, уряд випустив нові євробонди замість реструктурованих та деривативи, прив'язані до зростання ВВП. Нові облігації випущені 9 окремими серіями на загальну суму 11,95 млрд дол. і термінами погашення 1 вересня 2019-2027 років. Наприкінці квітня Кабінет міністрів за пропозицією Міністерства фінансів прийняв рішення про додатковий випуск і розміщення облігацій зовнішніх державних позик 346,593 млн дол. і державних деривативів на загальну умовну суму 84,059 млн дол., щоб завершити технічні питання реструктуризації.

«Російські» облігації на 3 млрд дол. не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. Під час переговорів російська сторона наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеними між Україною та власниками реструктурованих облігацій. В результаті Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом до України після непогашення нашою країною в грудні 2015 року основної суми боргу і відсотків за кредитом на 3 млрд дол., за яким українська сторона ввела безстроковий мораторій на виплату.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 грудня 2015 року становила 65,488 млрд дол., що на 6,19%, або на 4,324 млрд дол., нижче за показник на початок року. У гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на цю дату становила 1,572 трлн грн, що на 42,78%, або на 470,932 млрд грн більше за показник на початок року.