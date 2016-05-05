Бальцерович: В Україні починається економічне зростання

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник президента у Кабінеті міністрів, співголова групи стратегічних радників із підтримки реформ в Україні Лєшек Бальцерович на брифінгу в Києві.

«Починається економічне зростання, і воно триватиме, якщо будуть продовжуватися реформи і якщо буде підтримка не тільки в уряді, а й насамперед у парламенті», - сказав він.

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«Завдяки політиці уряду і влади ви змогли уникнути катастрофи. Вам загрожувала катастрофа по бюджету через вихідні дані. Наскільки я пам'ятаю, дефіцит був 10% валового продукту, він знизився на 3%. Звичайно, робота не закінчена, але подивіться на цю різницю", - сказав Бальцерович.

Також, за його словами, банківська система перебувала під великою загрозою, але були зроблені дуже важливі кроки щодо стабілізації цього сектору.