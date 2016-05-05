Кабмін направив до ВР проект закону щодо управління держбанками

Представляючи проект закону, міністр фінансів України Олександр Данилюк підкреслив, що документ схвалений ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом.

«Цей законопроект спрямований на деполітизацію управління державними банками з метою перетворення їх на прибуткові установи. Законопроект узгоджений з МВФ і є частиною наших зобов'язань», - сказав він.

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За словами Данилюка, законопроект передбачає створення незалежних наглядових рад, що управляють держбанками, а також запроваджує кримінальну відповідальність за несанкціоноване втручання в їх роботу.

При цьому кандидати на посаду члена наглядової ради можуть бути відібрані виключно рекрутинговою компанією зі стажем діяльності не менш як 10 років, а призначення проводиться конкурсною комісією, що складається з 3 членів, делегованих Кабінетом міністрів, і 3 членів, делегованих президентом.

Після формування наглядова рада держбанку має укласти договір з Кабінетом міністрів про основні напрями і результати діяльності. Якщо показники діяльності держбанку не відповідають зобов'язанням, взятим наглядовою радою в рамках договору, Кабмін має право розпустити діючий склад наглядової ради.

Як повідомляв УНІАН, держава через Міністерство фінансів володіє трьома з найбільших за обсягом активів банками - «Укрексімбанком», «Ощадбанком» і «Укргазбанком», а також «Українським банком реконструкції та розвитку», «Земельним банком» та санаційним «Родовід Банком».

Відповідно до затвердженої урядом Стратегії реформування державного банківського сектору, Міністерство фінансів на правах акціонера державних банків планує знайти кандидатів до наглядової ради системних державних банків – «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» - до кінця червня 2016 року.