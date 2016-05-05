Суд заборонив Мінфіну вказувати бюджетникам, в якому банку отримувати зарплату

Про це повідомила виконавчий директор НАБУ Олена Коробкова.

«За результатами засідання в Окружному адмінсуді суд задовольнив наше клопотання про забезпечення позову шляхом заборони постійно діючій комісії приймати рішення про припинення функцій уповноважених банків. Уповноваженими банками з виплати соцдопомоги і обслуговування бюджетників продовжують залишатися 48», - зазначила Олена Коробкова.

Читайте такожБанкіри звернулися до суду з вимогою скасувати рішення уряду про "зарплатне рабство"

НАБУ подала позов в Окружний адміністративний суд Києва з вимогою скасувати постанову Кабміну №37, яка різко посилює критерії відбору банків для виплати через них зарплат бюджетникам, пенсій та державної соцдопомоги і яка була піддана банкірами різкій критиці за створення преференцій держбанкам.