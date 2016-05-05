Суд заборонив Мінфіну вказувати бюджетникам, в якому банку отримувати зарплату
Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Незалежної асоціації банків України (НАБУ) щодо постанови Кабінету міністрів №37 від 20 січня 2016 року, що посилює критерії відбору уповноважених банків щодо бюджетних виплат, заборонивши припиняти функції діючих уповноважених банків.
Про це повідомила виконавчий директор НАБУ Олена Коробкова.
«За результатами засідання в Окружному адмінсуді суд задовольнив наше клопотання про забезпечення позову шляхом заборони постійно діючій комісії приймати рішення про припинення функцій уповноважених банків. Уповноваженими банками з виплати соцдопомоги і обслуговування бюджетників продовжують залишатися 48», - зазначила Олена Коробкова.
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НАБУ подала позов в Окружний адміністративний суд Києва з вимогою скасувати постанову Кабміну №37, яка різко посилює критерії відбору банків для виплати через них зарплат бюджетникам, пенсій та державної соцдопомоги і яка була піддана банкірами різкій критиці за створення преференцій держбанкам.