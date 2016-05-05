Гривня на міжбанку трохи ослабла - до 25,20 за долар

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 28,6510/28,7430 грн/євро, по відношенню до російського рубля – на рівні 0,3830/0,3840 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,1230 грн/дол., до цього часу було укладено 519 угод на суму 528,03 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, вчора торги на міжбанку закрилися на рівні 25,15 за долар, показавши незначне зростання гривні.