Нацбанк з 11 травня пом'якшує валютні обмеження для іноземних інвестицій

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №308, яка набирає чинності з 11 травня.

Згідно з документом, також НБУ скоротив на 1 день термін бронювання уповноваженими банками гривневих коштів для купівлі валюти за дорученням клієнтів. Тепер купівля валюти буде можлива на третій операційний день (режим Т + 2), тоді як раніше це було можливо на четвертий день (режим Т + 3). Аналогічним чином скорочено термін для операцій з перерахування коштів у гривні на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів.

При цьому, як наголошується на сайті НБУ, проведення таких операцій, як і раніше, вимагає підтвердження регулятора протягом зазначеного строку для запобігання непродуктивному відпливу капіталу. У зв'язку з цим інформація, яку банки нададуть для узгодження 5 і 6 травня, підтверджуватиметься Нацбанком 11 травня. Відповідно, інформація, надана 10 травня, підтверджуватиметься 12 травня, підтвердження за заявками від 11 травня буде 13 травня і т. д.

Крім цього, НБУ скасував заборону на купівлю іноземної валюти для розрахунків за продукцію, імпортовану в Україну до 1 січня 2015 року, за договорами із заміною боржника та/або кредитора. Також ця заборона скасовується для перерахування коштів у гривні на користь нерезидентів через кореспондентський рахунок банку-нерезидента, відкритий в уповноваженому банку.

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За оцінками НБУ, зазначені заходи щодо лібералізації валютного ринку сприятимуть збільшенню надходжень іноземних інвестицій в Україну, а також поліпшенню умов для проведення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності без створення дисбалансів на валютному ринку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку після поновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, регулятор заявив про плани скасувати заборону на репатріацію дивідендів за результатами оцінки їх обсягів, а також з 29 квітня пом'якшив валютні обмеження для імпортерів, виключивши з переліку обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку надходження кредитних коштів від іноземних банків для оплати імпорту при надходженні коштів безпосередньо на користь нерезидента-експортера без зарахування на рахунок резидента-позичальника в українському банку.

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На даний час на ринку продовжує діяти ще ряд обмежень для громадян і бізнесу: зокрема, ліміт видачі гривневої готівки через касу та банкомати в 500 тис. грн у гривні та в еквіваленті 50 тис. грн у валюті на одного клієнта на добу; ліміт купівлі готівкової валюти фізособами до еквівалента 6 тис. грн на день; обов'язковий продаж 75% валютної виручки і 90-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами; заборона дострокового погашення кредитів резидентами нерезидентам; заборона повернення інвестицій і перерахування дивідендів іноземним інвесторам; зобов'язання банків погоджувати з НБУ заявки на купівлю валюти більше за еквівалент в 50 тис. доларів США.