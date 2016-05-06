МВФ назвав чотири ключові завдання України

Міжнародний валютний фонд, який схвалив рік тому план реформування економіки України з можливістю надання нашій країні кредитів загальним обсягом 17,5 млрд дол., вважає пріоритетними завданнями української влади боротьбу з корупцією, судову і податкову реформи, реформу управління державними підприємствами, а також пенсійну реформу і продовження реформування енергосектору країни. Про це йдеться в оновленій доповіді фонду з питань розвитку економік країн Східної Європи і Балтії, включаючи Україну.

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«Також для України є актуальними підвищення продуктивності праці, стимулювання виробництва, поліпшення умов на ринку праці і поліпшення ділового середовища з метою залучення інвестицій. Політика країни має фокусуватися на інституційних реформах, мета яких - виключити неефективні заходи і нарощувати прямі приватні інвестиції», - зазначається у доповіді МВФ.

У фонді зазначили, що від України чекають позитивних економічних показників, а також зменшення макроекономічних дисбалансів, продиктованих, у першу чергу, геополітичною ситуацією.

Раніше Фонд зберіг прогноз зростання економіки України за підсумками 2016 року на рівні 1,5% за інфляції 15,1%.

Україна очікує приїзду оціночної місії МВФ для обговорення економічної ситуації в країні 10 травня.