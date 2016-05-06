МВФ зберіг прогноз зростання економіки України у 2016 році на рівні 1,5%, інфляції – 15,1%

Про це йдеться в оновленій доповіді фонду з питань розвитку економік країн Східної Європи та Балтії, включаючи Україну.

Також фонд зберіг свій прогноз на 2017 рік – 2,5% зростання ВВП при інфляції в 11%.

На думку аналітиків МВФ, показник експорту української продукції в 2016 році продовжать знижуватися, однак не настільки відчутно, як в 2015 році. Зниження складе 4,1%. При цьому вже в 2017 році експорт почне зростати – до 3,6% за підсумками року.

Згідно з прогнозом, показник валового боргу України в 2016 році складе 152,3% ВВП, а в 2017-му – скоротиться до 140,3% ВВП. При цьому держборг залишиться в межах 92,3-92,8% ВВП в 2016 і 2017 роках.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня МВФ погіршив прогнози по економіці України, знизивши очікування зростання ВВП на 0,5% і підвищивши очікування зростання інфляції на 3,1%. Втім, погіршені прогнози фонду виявилися дещо оптимістичнішими оцінок Мінекономрозвитку України. У міністерстві прогнозують зростання економіки за підсумками року на рівні 1% при інфляції 13,1%.

Водночас оцінити реальний стан справ в економіці країни фонд зможе вже найближчим часом. Україна чекає приїзду місії МВФ вже 10 травня.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

На даний момент йде другий перегляд програми. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між владою і Радою директорів МВФ.