Інфляція в Україні в квітні прискорилася до 3,5%

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, до квітня 2015 року, інфляція в квітні 2016 року сповільнилася до 9,8% з 20,9%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, в січні-квітні, споживчі ціни в Україні зросли на 5,1%.

Згідно з наведеними даними, у квітні порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчав газ – на 48,4%, паливо та мастила – на 5,4%, залізничний пасажирський транспорт – на 3,3%.

У річному вираженні найбільше зросли ціни на гарячу воду та опалення – на 77,7%, електроенергію – на 56,4%, водопостачання – на 37,2%.

Найбільше зниження цін у квітні до березня зафіксовано на яйця – 15,2%, цукор – на 2,7%, овочі – 2,1%.

У річному вираженні найбільше зниження цін зафіксовано на яйця – 15,2%, фрукти – 10,4%, пальне і мастила – 1,9%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Читайте такожМВФ зберіг прогноз зростання економіки України у 2016 році на рівні 1,5%, інфляції – 15,1%

Як повідомляв УНІАН, в Україні в березні 2016 року порівняно з попереднім місяцем лютим 2016 року, зафіксована інфляція на рівні 1% після дефляції на рівні 0,4% в лютому до січня. У річному вираженні, до березня 2015 року, інфляція в березні 2016 року сповільнилася до 20,9% до 32,7%, зафіксованих місяцем раніше. У січні-березні споживчі ціни в Україні зросли на 1,5%.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%, Міжнародний валютний фонд – до 15,1%, Світовий банк – до 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозу, складеного УНІАН, інфляція в поточному році сповільниться до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 грн за долар.