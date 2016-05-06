МВФ вніс Росію до групи політично нестабільних країн

Про це повідомляється в доповіді МВФ, присвяченій економічній ситуації в країнах регіону, пише Лента.ру.

РФ присвоїли рейтинг нестабільності в діапазоні від 60 до 70, до цієї ж групи належать Білорусь, Україна, Молдова, Боснія і Туреччина.

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Загалом майже половина країн регіону має ризики, що перевищують позначку в 50 балів, тобто можуть вважатися нестабільними. До цієї категорії також віднесли Чорногорію, Македонію та Косово.

При цьому в доповіді наголошується, що економічна ситуація в регіоні в 2016 році порівняно з 2015-му покращиться. Це пов'язують з пом'якшенням рецесії в Росії.