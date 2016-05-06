Гривня на міжбанку напередодні свят закрилася на рівні 25,17 за долар

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 28,7380/28,7860 грн/євро, по відношенню до російського рубля – на рівні 0,3780/0,3790 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,1627 грн/дол., до цього часу було укладено 412 угод на суму 201,98 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, в попередній банківський день гривня на міжбанку трохи ослабла - до 25,20 за долар. Таким чином, за сьогодні національна валюта трохи зміцнилася.