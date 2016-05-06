Міжнародні резерви України в квітні зросли на 4,1% - до $13,2 мільярда

Як повідомляється на сайті НБУ, зростання резервів у квітні відбулося, насамперед, завдяки купівлі регулятором валюти для згладжування надмірних коливань на міжбанківському ринку. Так, чиста купівля валюти Нацбанком за місяць становила 675,8 млн дол. США.

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Також, як зазначається в повідомленні, зростанню резервів сприяли надходження на користь уряду на суму 661,1 млн дол., у тому числі 651,1 млн дол. у результаті розміщення валютних облігацій внутрішньої держпозики і 10 млн дол. від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Одночасно в квітні уряд проводив платежі з погашення й обслуговування державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті на 114 млн дол., у тому числі 58,4 млн дол. - за обслуговування державних цінних паперів.

Також у квітні Нацбанк повернув гроші за операції СВОП у сумі 762,2 млн дол.

За оцінками регулятора, поточний обсяг резервів покриває 3,4 місяця імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань та поточних операцій уряду і Національного банку.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2016 року становили 12,722 млрд дол., що на 768 млн дол., або на 5,7%, менше показника на 1 березня на рівні 13,490 млрд дол.

За прогнозами НБУ, обсяг міжнародних резервів України до кінця року становитиме 18,7 млрд дол., при цьому ключовою умовою їх зростання є відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

У 2015 році золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 млрд дол., – до 13,3 млрд дол.