Трамп розповів про необхідність скорочення держборгу США

В інтерв'ю телеканалу CNBC політик заявив, що США могли б скоротити виплати кредиторам, якщо американська економіка виявиться неспроможною витримати платежі, передає РБК.

Відповідаючи на питання ведучого Ендрю Росса, чи впевнений він, що США «повинні платити по сто центів на долар» або думає, що насправді «існують способи для перегляду цього боргу», Трамп відповів ствердно.

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За словами Трампа, зараз США можуть дозволити собі такий борговий тягар, тому що уряд має можливість платити дуже низькі відсотки за взятими позиками. Він нагадав, що держборг США становить $19 трлн і, ймовірно, перевищить $21 трлн. «Це просто шокуючі цифри», — сказав Трамп.

«Що буде, якщо ми збільшимо виплати? Якщо ставка підніметься на 2, 3, 5 процентних пунктів, у нас просто не стане країни», — сказав Трамп. За його словами, підвищення навіть на один процентний пункт стане для країни «катастрофою», і в такому випадку уряду США доведеться проводити реструктуризацію боргу, тобто домовлятися про нових, більш м'яких умовах виплат.

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У відповідь на уточнююче питання ведучого про те, чи не має він на увазі переукладення вже існуючих договорів за держоблігаціями, Трамп заявив, що не хоче їх перегляду. «Але я думаю що можна провести дисконтування. Я думаю, розумієте, в залежності від того, які процентні ставки, на мій погляд, можна перевикупити (держоблігації - ред.)», — сказав мільярдер.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент держборг США становить 19,11 трильйона доларів. Кожну секунду борг зростає на кілька тисяч. На одного американця припадає 59,1 тисячі доларів боргу.

Близько $13,7 млрд держборгу припадають на приватних інвесторів, а також на американські та зарубіжні інвесткомпанії. Інша частина державного боргу припадає на внутрішні запозичення.