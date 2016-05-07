У США оголосили про нові фінансові правила через "панамський скандал"

Заходи є частиною зусиль Білого дому по боротьбі з ухиленням від сплати податків та відмиванням грошей, повідомляє Голос Америки з посиланням на Associated Press.

Міністр фінансів США Джейкоб Лью закликав Конгрес прийняти закон, який підвищить прозорість банківської системи США і допоможе правоохоронним органам відстежити таємних власників компаній.

Новий закон зобов'яже компанії знати своїх власників, розкривати перед податковими органами дані про них та надавати правоохоронним органам доступ до такої інформації.

Читайте також"Панамський скандал": Викривач офшорів пояснив мотиви свого вчинку

«Незаконна фінансова діяльність є серйозною проблемою для Сполучених Штатів і наших партнерів по всьому світу, - зазначив Лью в листі лідерам Конгресу. - Додаткова законна підстава необхідна для того, щоб максимально посилити позиції США для боротьби з недобросовісними гравцями, які прагнуть приховати свої фінансові операції і ухилитися від виконання своїх податкових обов'язків».

Нещодавно Міністерство фінансів завершило роботу над так званим правилом «належної перевірки клієнта», яке вказує, як банки повинні вести облік того, хто володіє компаніями, що використовують їх послуги.

Друге запропоноване правило закриє лазівку, яка дозволяє вузькому класу компаній з іноземною участю уникати звітності перед податковими органами.

Міністр фінансів також закликав ратифікувати вісім податкових договорів, які знаходяться на розгляді в Сенаті.

Читайте також"Панамський скандал": у США відкрили кримінальну справу

Як повідомляв УНІАН, так звані "панамські документи" або "панамський архів", які містять конфіденційні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, отримали широкий розголос 3 квітня 2016 року.

Документи були отримані німецькою газетою Süddeutsche Zeitung у 2015 році. Протягом року міжнародний пул журналістів під фінансуванням американської некомерційної організації Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) вивчав ці документи.

Документи охоплюють період з 1977 по 2015 роки. Основна тематика розслідувань, проведених на основі "панамських документів", - наявність прихованої власності політиків і пов'язані з цим конфлікти інтересів і дані про секретні офшорних компаніях.

Архів містить 11,5 мільйонів файлів, в яких згадується безліч нинішніх і колишніх світових лідерів, високопоставлених чиновників і відомих людей, в тому числі більше десятка діючих світових лідерів.