МВФ: уряд Гройсмана прихильний до співпраці з фондом, це обнадіює

Міжнародний валютний фонд назвав обнадійливим те, що уряд України на чолі з Володимиром Гройсманом демонструє прихильність до програми співпраці з фондом.

Відповідну заяву напередодні зробив виконавчий директор підрозділу МВФ у Європі Махмуд Прадан, повідомляє «Радіо Свобода».

«Ми вважаємо обнадійливим те, що новий уряд готовий приєднатися до програми, залишитися з програмою, його зусилля в цьому напрямку», – зазначив він.

Махмуд Прадан також висловив надію на те, що Україна й МВФ відновлять програму співпраці.

Очікується, що місія МВФ прибуде до Києва наступного тижня.

МВФ тимчасово зупинив співпрацю за програмою обсягом у 17,5 мільярдів доларів під час політичної кризи в Україні.

14 квітня Верховна Рада звільнила з посади прем’єра Арсенія Яценюка та призначила новим головою уряду Володимира Гройсмана.

Раніше цього тижня МВФ зберіг прогноз зростання економіки України за підсумками 2016 року на рівні 1,5% за інфляції 15,1%.