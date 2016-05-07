Гройсман створює підрозділ з контролю за митниками: дав три місяці, щоб навести порядок

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що найближчим часом буде створено міжвідомчий підрозділ з контролю за роботою митників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час наради у пункті пропуску “Краковець” Львівської митниці за участі голови Держприкордонслужби Віктора Назаренка, голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, керівництва Львівської митниці та силових підрозділів Львівщини, керівництва Львівської ОДА.

“У вас є три місяці, щоб навести лад на українській митниці. Якщо на це є політична воля — я підтримаю, якщо немає — пишіть вже сьогодні заяви, бо вас змете. Найближчим часом буде створено міжвідомчий підрозділ, який буде контролювати митників. Це буде сотня людей, які будуть оснащені всіма технічними засобами, щоб показати, як треба працювати. Я забезпечу їх якомога краще”, - зазначив Гройсман.

Також під час наради прем'єр наголосив, що його сьогоднішня поїздка на Львівську митницю спрямована на те, щоб стимулювати зміни у роботі митної служби.

“Якщо будемо чесно робити свою роботу, то ми додатково отримаємо мінімум 50 млрд додаткових надходжень від митниці до бюджету”, - зауважив Гройсман.

Він також заявив, що «чорні» та «сірі» схеми на митниці — це мародерство і злочин.

“В той час, коли на сході наші військові боронять країну, коли люди не мають грошей купити ліки — «чорні» і «сірі» схеми на митниці — це мародерство і злочин”, - наголосив Гройсман.

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Прем’єр, звертаючись до учасників наради, ще раз наголосив, що основним завданням є наведення порядку на митниці, і на це він дає три місяці.

При цьому глава уряду підкреслив, що “ніхто не буде дивитися далі на те, що робиться”, він розраховує на відповідальність всіх керівників і силовиків й наголосив, що президент України Петро Порошенко повністю підтримує ініціативи зі зміни роботи митниці.