Канада слідом за США зніме санкції з Білорусі: побачила "позитивні зміни"
03:28, 08 травня 2016Фінанси
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Канада вже дозволила «експорт низки товарів і технологій.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті канадського МЗС.
Відзначається, що Канада зніме санкції, введені в 2006 році у відповідь на «позитивні зміни в Белауси».
Уточнюється, що дана міра узгоджується з недавнім зняттям санкцій щодо Білорусі з боку США і Євросоюзу.
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Повідомляється, що Канада вже дозволила «експорт низки товарів і технологій» поки йде процес повного зняття санкцій.
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