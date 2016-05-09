У Китаї погіршилися результати зовнішньої торгівлі

Експорт упав на 1,8 відсотка порівняно з квітнем минулого року, повідомила митна служба КНР, передає Deutsche Welle.

Зниження продажів китайських товарів за кордоном поновилося після неочікуваного зростання у березні на 11,5 відсотка.

Імпорт у квітні скоротився на 10,9 відсотка до аналогічного періоду попереднього року, що стало 18-м поспіль місяцем падіння на тлі слабкого внутрішнього попиту. У березні імпорт показав 13,8 відсотка скорочення.

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Згідно з офіційними даними, китайська економіка продемонструвала 6,7 відсотка росту - найнижчий за останні сім років показник. Опитування промисловців показало скорочення як активності в індустріальному виробництві, так і кількості зайнятих людей.

Сальдо зовнішньої торгівлі у квітні склало 45,6 мільярда доларів США.

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Пекін, намагаючись стимулювати самодостатність економіки та внутрішнє споживання, послабив контроль за ринками кредитів та нерухомості. Аналітики відзначають, що вплив цих рішень буде тимчасовим, додає агенція АР. Березневе зростання експорту, кажуть вони, пояснюється слабкою базою минулого року та пожвавленням бізнесу після китайського Нового року у лютому.