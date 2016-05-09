Єврогрупа готова продовжити кредитування Греції

Глава Єврогрупи Йєрун Дейсселблум не виключив у понеділок можливості виділення єврозоною протягом найближчих тижнів нових траншів кредиту Греції, повідомляє Прайм.

"Чергові виплати можливі протягом найближчого тижня або тижнів", - сказав він після прибуття на позачергове засідання в Брюсселі ради міністрів фінансів країн єврозони (Єврогрупи), присвячене Греції.

Раніше Дейсселблум також заявив, що жодних рішень щодо полегшення для Греції тягаря держборгу на засіданні в понеділок у Брюсселі ради міністрів фінансів країн єврозони прийнято не буде.

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При цьому керівник Єврогрупи висловив надію, що угоду з питання держборгу Греції може бути укладено на наступному засіданні Єврогрупи 24 травня.

"Сьогодні ми проведемо першу базову дискусію і потім спробуємо вирішити питання 24 травня", - сказав він.