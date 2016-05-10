Відтік з Росії в офшори склав $1,3 трильйона - ЗМІ

Про це свідчать результати дослідження, яке провів для міжнародної неурядової організації Tax Justice Network професор Колумбійського університету, колишній економіст консалтингової компанії McKinsey&Co Джеймса Генрі, повідомляє Ліга.Новини з посиланням на The Guardian.

Дослідження проводилося протягом останніх 18 місяців, у своїй роботі Джеймс Генрі використовував офіційні дані міжнародних організацій, зокрема МВФ і ООН.

З Китаю (а також Гонконгу і Макао) в офшори до кінця 2014 року були виведені $1,2 трлн, стверджує дослідник. Малайзія, Таїланд та Індонезія також посідають високі позиції в списку країн з найбільшим відтоком капіталу в офшори.

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В розмові з The Guardian Генрі заявив, що його дослідження показало, що мотивацією для виведення коштів в офшори є не лише ухилення від податків. За його словами, злодії і корупціонери також використовують офшори, щоб приховати свої гроші.

Він уточнив, що як "податкові притулки" вибираються не тільки такі екзотичні місця, як Каймани, де можна ефективно приховати капітал, але і деякі штати Америки, такі як Делавер, де в іноземних інвесторів є можливість відкрити компанію без чіткого зазначення кінцевого власника.

У 2012 році Генрі стверджував, що з 1990 року з Росії в офшори було виведено $798 млрд.

Кількість офшорних зон за цей період зросла, стверджує дослідник, незважаючи на громадський тиск. У середньому, за його даними, відтік капіталів в офшори з країн, що розвиваються, починаючи з 2010 року, зріс на 8% щорічно.

Для Росії і Китаю цей показник становить 9%, можливо, через побоювання економічної і політичної нестабільності, стверджує Генрі.

Раніше журналісти виявили викрадені бюджетні кошти на рахунках офшорної компанії Сергія Ролдугіна - віолончеліста, підприємця і друга президента РФ Володимира Путіна.