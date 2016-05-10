В Україні розпочала роботу місія МВФ

До Києва, як і планувалося раніше, прибула місія ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів.

«Місія приїхала і приступила до роботи», - повідомили у прес-службі.

Як очікується, місія на чолі з Роном ван Руденом проведе зустрічі з владою і працюватиме в Україні до 18 травня. Її ключове завдання - обговорити і завершити другий перегляд програми реформ, схваленої у березні 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки у березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий - на 1,7 млрд дол. - 4 серпня 2015 року.

На даний час триває другий перегляд програми співпраці. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати ухвалений меморандум між українською владою і Радою директорів МВФ.

Читайте такожМВФ: уряд Гройсмана прихильний до співпраці з фондом, це обнадіює

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк відзначав, що Україні критично важливо відновити співпрацю з МВФ, оскільки це дає імпульс програмі реформ і відкриває для країни додаткові фінансові можливості від інших кредиторів. Водночас він не виключав, що у подальшому Україна перейде на більш високий рівень відносин з Фондом, коли сторони вестимуть діалог і обстоюватимуть свої позиції по найбільш чутливих аспектах розвитку економіки.

Напередодні приїзду місії Фонд зберіг прогноз розвитку економіки України на рівні 1,5% за підсумками 2016 року за інфляції 15,1%.