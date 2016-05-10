У Гонтаревої пояснили, чому прискорилася інфляція

Основну частину зростання цін у квітні порівняно з березнем зумовило скасування знижки на природний газ для населення, яка діяла до 31 березня включно, зазначається у коментарі на сайті регулятора

Згідно з повідомленням, зростання цін по категорії «природний газ» у квітні становило 48,4%, що зумовило найбільший внесок у місячну інфляцію. Також на рівень інфляції у квітні вплинуло подорожчання алкогольних напоїв, тютюнових виробів і палива, що у цілому відповідало очікуванням НБУ. При цьому регулятор зазначає, що зростання інфляції стримувалося очікуваним зниженням цін на продукти харчування.

НБУ підкреслює, що інфляційна мета НБУ на кінець 2016 (12%+/-3 п.п.) залишається досяжною. При цьому за рахунок високого внеску від скасування знижки на газ у квітні і недавно оголошених урядом високих темпів зростання тарифів на опалення і гарячу воду очікується більш значний внесок адміністративно-регульованої компоненти інфляції. Водночас, НБУ очікує, що цей внесок може бути компенсовано більш тривалою, ніж закладено у поточний прогноз, дією факторів пропозиції.

Регулятор відзначив, що приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня вже у цьому році полегшить завдання НБУ щодо досягненню інфляційної мети у 2017 році (8%+/-2 п.п.).

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у квітні 2016 року порівняно з попереднім місяцем, березнем 2016 року, прискорилася до 3,5% з 1%, зафіксованого у березні до лютого. У річному вимірі, до квітня 2015 року, інфляція у квітні 2016 року сповільнилася до 9,8% з 20,9%, зафіксованих місяцем раніше. З початку року, у січні-квітні, споживчі ціни в Україні зросли на 5,1%.

Згідно з методологією Держстату, базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого і сезонного характеру.